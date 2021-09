Gümüşhane'de köylülerden 'fabrika dumanı' tepkisi - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'nin Kale köyünde, kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanlar, bölge halkının tepkisine neden oluyor. İzinsiz kimyasal yakıt kullanıldığını öne süren köylüler, dumanın, kirliliğin yanı sıra sağlığa ve çevreye zarar verdiğini söyleyerek, önlem alınmasını istiyor. Mahir Alemdar, "Fabrikanın kanunlara uygun filtreli bir şekilde çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeden çalışmasını istiyoruz" dedi.

Kentte merkeze bağlı Kale köyünde, 1978 yılında faaliyete geçen kireç fabrikasının bacasından son zamanlarda çıkan siyah dumanlar, köy halkının tepkisine neden oldu. Köylüler, bacadan çevreye salınan dumanın, sağlıklarını etkilediğini söyledi. İzinsiz kimyasal yakıt kullanıldığını, şikayetlerine rağmen çözüm alamadıklarını dile getiren köylüler, insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini savundukları fabrikada önlem alınmasını istiyor.

'FABRİKA PETROKOK KÖMÜRÜ KULLANIYOR'Fabrikanın kanserojen madde barındıran 'petrokok' yakıtı kullandığını iddia eden köylülerden Mahir Alemdar, "Fabrika petrokok kömürü kullanıyor. Hiçbir filtre sistemi yok. Başka fabrikalardan çıkan eski filtreleri kullanıyor ve kaçak yapıyor. Misafirlerimiz geliyor, kokudan rahatsız oluyor. Firma sahibiyle görüşüyoruz, bize 'Evleriniz yanlış yere yapılmış keşke almasaydınız' diyor. Arkadaşımın hanımı, şu anda kemoterapi alıyor, kanser oldu. Ailesinde hiç böyle bir şey yok, kanser oldu. Biz kendimizden de şüpheliyiz, çevremizde herkesin şüpheleri var. Bahçemde meyve olmamaya başladı. Fabrikanın kanunlara uygun şekilde, filtreli, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeden çalışmasını istiyoruz" diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'Yetkililerle görüşme sağladıklarını fakat hiçbir çözüme ulaşılamadığını söyleyen Gülahmer Tokmak da "Fabrikanın isi, dumanı, tozu, bizi zehirliyor. Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Fabrika her gün dumanı, tozu etrafa salıyor. Yetkililerle de konuştuk, çözüm alamadık. Zaten denetlemeye gelineceği zaman da fabrikaya haber veriliyor, çalışmalar duruyormuş" dedi.Evlerinde temizlik yaparken bezlerin simsiyah olduğundan yakınan Gülderen Kaya ise "Sorunumuz çok büyük, her gün bu kirliliği çekiyoruz. Her sabah kalktığımızda, camlarımızı sildiğimizde, elimizdeki bezler simsiyah oluyor. Lağım kokusu gibi bir koku var. Bu kokuyu sürekli içimize çekiyoruz. Şikayetlerimizi ilettik fakat sonuç çıkmadı. Bir gün bizimle yaşasınlar, sofralarımıza otursunlar, bakalım yaşayabilecekler mi?" diye konuştu.

Öte yandan fabrika yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.