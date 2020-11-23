Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi

23.11.2020 16:32
Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il genelinde 75 bin olan küçükbaş hayvan varlığını hayata geçirdikleri "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi ile 300 bine yükseltmek istediklerini söyledi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il genelinde 75 bin olan küçükbaş hayvan varlığını hayata geçirdikleri "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi ile 300 bine yükseltmek istediklerini söyledi.

Gümüşhane'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Valilik Toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin özellikle kırsal kalkınma noktasında çok büyük katkıları olan Ziraat Bankamızla görüşmelerimiz neticesinde ilimizdeki küçükbaş hayvan varlığını artırma noktasında yaptığımız istişareler sonucunda hazırlanan projenin protokolünü imzaladık. İlimizin şuanki küçükbaş hayvan varlığı 75 bin civarında. Temel hedefimiz bunu 300 bin seviyesine çıkarmak. Bu da Ziraat Bankasının bizlere sunduğu katkı, çiftçimize, köylümüze sunacağı katkılarla inşallah çok kısa zaman içerisinde 300 bin seviyesine çıkacak, bizim yaylalarımızın, meralarımızın çok daha rantabl hale gelmesini sağlayacak" dedi.

Projenin işletmecilerin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin daha çok artmasına vesile olacağını kaydeden Vali Taşbilek, "Bundan dolayı Ziraat Bankası genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın büyük çabaları var. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu projeyi yakından takip ediyor. Bakanımızın şahsında bütün bürokratlarına teşekkür ediyorum. İnşallah projemizin ilimize, ilimiz çiftçilerine, hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İmza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğünden Sercan Akyüz, Çağlar Gazioğlu, Gümüşhane Şubesi Müdürü Fatih Kalmış katıldı.

Gümüşhane genelinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan projeden faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olanlar faydalanabilecek.

Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve proje kapsamında edineceği hayvanlarla birlikte tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa sahip olan üreticilerin destekleneceği proje kapsamında vatandaşların alacağı hayvanlarla birlikte küçükbaş hayvan varlığını en az 100 başa ulaştırması ve kredisinin devam ettiği sürece 100 başı aşağıya düşürmemesi gerekiyor.

Proje yararlanıcısının faaliyet bölgesinde yeterli mera alanı bulunması ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50'sini yetiştirme imkanına sahip olması da şartlar arasında yer alırken, bankaca kredilendirilmesine engel bir durumun da bulunmaması gerekiyor.

Şartları uygun olan üreticilerin başvurularını il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapacağı projede bankaca şartları uygun bulunan üreticilerin 150 bin TL'ye kadar yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanacak. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi
Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi
Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi

Ziraat Bankası, Gümüşhane, Valilik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı 20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada
Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi         
17:37
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi         
16:15
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı         
15:37
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:49:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei