Gümüşhane'de kum yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Pekdemir, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Gümüşhane 'de devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

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