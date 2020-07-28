Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi 'kene' ve 'koronavirüs' tedbirleri arttı - Son Dakika

Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi 'kene' ve 'koronavirüs' tedbirleri arttı

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler artırılırdı.

Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi 'kene' ve 'koronavirüs' tedbirleri arttı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirler artırılırdı. Pandemi nedeniyle ilaçlanan kurban pazarlarına getirilen kurbanlıklar, birçok kontrolden geçirilirken, hayvanların aşıları ve kesime uygun olup olmadığı da denetleniyor. Kurban sahipleri ise ateşleri ölçülerek pazar alınana alınıyor.

KKKA vakalarının en çok görülen yerlerden olan Kelkit'te keneyle mücadele devam ederken diğer yandan da, kurban pazar alanında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler alınıyor. Kene vakalarına karşı, ilçe belediyesi veteriner hekimlerince, kurban alanına getirilen hayvanlar, birçok kontrolden geçiriliyor, aşı ve kesime uygun olduğu tespit edilenler ise kurban pazarı alanına alınıyor. Alana gelen vatandaşlar, belediye ekiplerince koronavirüse karşı uyulması gereken hijyen kuralları hatırlatılıyor, ateş ölçümleri yapılanlar maskeyle alana girişlerine izin veriliyor. Kurban pazarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları da yürüten ekipler, ücretsiz maske dağıtımı da yapıyor.

'VATANDAŞLARI UYARIYORUZ'Kurban pazarında alına tedbirlerle ilgili konuşan Kelkit Belediyesi Veteriner Hekimi Tayfur Kalkan, düzenli olarak park, bahçeler ve hayvan pazarında kene ilaçlaması yapıldığını söyledi. Kalkan, "Bölgemizde kene sayısının fazla olduğunu bildiğimiz için ilaçlama çalışmalarını hiçbir zaman bırakmaktık. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını görüyoruz, çünkü herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Pandemi sürecinde de gerekli dezenfektan çalışmalarını yaparak önlemlerimizi aldık. Haftalık düzenli olarak temizleme ve yıkama çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşları uyarıyoruz, maske dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.'VATANDAŞIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'Kene vakalarına karşı Tarım Orman Müdürlüğü'nün bahar ayı ve sonrasında gerekli çalışmalarını yaptığını hatırlatan Kalkan, "Hayvanlardan insanlara buluşmaması için tedbirlerini aldı. Biz de vatandaşlarımız için sürekli ilaçlama yapıyoruz. Hayvanlar kesime geldiğinde biz gerekli incelemeleri yapıyoruz. Hayvan pazarına gelen tüm hayvanların kimlik kontroller, hangi aşıların vurulduğu, kesime uygun olup olmadığı kontrolleri yapılarak kesimler yapılıyor. Bütün sorumluluk bizde vatandaşımızın içi rahat olsun. Hayvan pazarı içerisinde sürekli maske dağıtımı yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz pazar alanında sürekli kontrol halinde ve pazara girişlerde ateş ölçümleri yapılıyor. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde gelip kurbanını alabilir veya isterse kesimini yapabilir" dedi.'KENE İHTİMALİ GÖZARDI EDİLMEMELİDİR'Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir ise kene vakalarının kurban satış yerlerinde fazla görülebileceğine dikkat çekerek, "Kurban Bayramı için kurban satış yerlerine, kenenin daha çok görüldüğü yerler olan Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Tokat, Çorum, Yozgat ve Sivas'tan keneli hayvanlar getirilebilir. Bu hayvanlar kurban satış pazarlarına getirilmeden kene riskine karşı veteriner hekimler tarafından kontrol edilmelidir. Kurban satış yerlerine giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalıdır. Eve dönüldüğünde kıyafetler çıkarılıp, kıyafetlerde ve vücutta kene kontrolü yapılmalıdır. Keneye karşı hayvanlara keneyi uzaklaştırmak için en az 10 gün önceden ilaç verilmelidir. Antibiyotik ve parazit ilaçları 4 ile 7 gün içinde vücuttan atılır. Eğer ilaçlama kurbanlık hayvan kesilmeden bir gün önce yapılırsa parazit ilacı etle insana geçebilir" şeklinde konuştu.'KURBANLIK CANLI VE HAREKETLİ OLMALI'

Keneye karşı dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Kurbanlık hayvan canlı ve hareketli, gözlerinde de kızarıklık olmamalıdır. Kene kontrolü için hayvanın kulak arkasına, tüysüz bölgelerine, bacak arasına bakılmalıdır. Pandemi dolayısıyla Kurban satış yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmeli, eski pazarlık usulü olan tokalaşma yapılmamalıdır. Kene görülürse herhangi müdahale yapılmadan en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmelidir" dedi.


- Şhane
Kurban Bayramı, Gümüşhane, Kelkit, Kırım, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi 'kene' ve 'koronavirüs' tedbirleri arttı - Son Dakika
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