Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

15.06.2022 17:54

Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı Gümüşhane'de karayolunda ilerlerken lastiği patlayan otomobil önce duvara, sonra orta refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı.

Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de karayolunda ilerlerken lastiği patlayan otomobil önce duvara, sonra orta refüjdeki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon'da hastaneye gittikten sonra Gümüşhane'nin merkeze bağlı Nazlıçayır köyünde dönmek için yola çıkan Yıldırım Akgül'ün kullandığı 34 ZU 0009 plakalı otomobil Torul-Gümüşhane istikametinde ilerlerken Övündü köyü yol ayrımında lastiği patladı.

Kontrolden çıkan otomobil önce yolun kenarındaki duvara çarpıp ters dönüp ardından da orta refüjdeki bariyerlere çarparak durdu.

Kazada sürücü Yıldırım Akgül ve araçta bulunan eşi Sare Akgül olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada eşi Sare Akgül'ün duran kalbi 112 ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akgül'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan vatandaşların AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül'ün akrabaları olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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