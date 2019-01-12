Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de, Maden Çalışanlarından Eylem

Gümüşhane'de, Maden Çalışanlarından Eylem

54 dakika önce

Gümüşhane'de, maden çalışanlarından eylemGümüşhane'de özel bir maden şirketinde çalışan 150 dolayında işçi, 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek Fatih Parkı'nda toplandı.

Gümüşhane'de, maden çalışanlarından eylem

Gümüşhane'de özel bir maden şirketinde çalışan 150 dolayında işçi, 3 aydır maaş alamadıklarını öne sürerek Fatih Parkı'nda toplandı. Ak Parti İl Başkanlığı'na yürümek isteyen grup, polisin uyarısı üzerine basın açıklaması yaparak dağıldı.

Merkeze bağlı Karamustafa Köyü'nde özel bir bakır madeni şirketinde çalışan 150 dolayında işçi, 3 aydır maaşlarını alamadıkları ve tazminatsız işten çıkarılmak istediklerini öne sürerek Fatih Parkı'da toplandı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Grup, Ak Parti İl Başkanlığı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermeyeceğini belirterek grubu uyardı. Grup, park alanında basın açıklaması yaptı.

Maden şirketi çalışanı Ernail Karson, maaşlarını alamadıklarını belirterek Bizlere ücretsiz izin talebinde bulundular. Bizde bunu kabul etmiyoruz. Ücretsiz izini kabul etmediğimiz içinde bizlere işten çıkış vermek için kağıt gönderdiler. Kağıtta sadece ücretsiz veriyoruz, kabul edip etmediğimiz soruluyor. Bizlere çıkış vermek istiyorlar ama herhangi bir haktan yararlanamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Kredi kart borçlarımız var. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Herhangi bir yetkilinin ilgilendiği de yok dedi.

İşçilerden Şevki Akıntürk ise, Bende önceki dönemde bu sıkıntıları insanlar çekmiş. Bizlere herhangi bir resmi açıklama yapmıyorlar. Bizi kurumun önüne çağırıyorlar. Bizi soğukta bekletip elimize bir kağıt verip bunu 'imzalayın' diyorlar. Yasal sürecinden hepimiz farkındayız. Çalışırken bize faydanız olmadı bari batıyorken bir faydanız olsun. Bu insanlar işsizlik maaşından yararlansın. Bizlere tazminatta vermek istemiyorlar. Devlet bunlardan para alamıyor, biz nasıl tazminat alacağız diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

Fatih, İşçi, Gümüşhane, Güncel
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