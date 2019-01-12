Gümüşhane'de Maden İşçilerinden Eylem

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Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı

Polis, Bebek Arabasıyla Yürüyen Kadınların Kabusu Olan Hırsızın Peşinde!

Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!