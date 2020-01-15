Gümüşhane'de mahalle buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de mahalle buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Gümüşhane'de mahalle buluşmaları devam ediyor

6 saat önce

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının sekizincisi Özcan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de mahalle buluşmaları devam ediyor, System.String[]

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının sekizincisi Özcan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.


Özcan Mahallesi Ebu Bekir Cami altında düzenlenen programa Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Aşkın, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Toplantı başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, "Mahalle toplantıları kapsamında size misafiriz. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Her hafta fırsat buldukça bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Amacımız sizlerle tanışmak, sorunlarınızı yerinde tespit edebilmek, bize ulaşmayan birtakım sorunlar varsa burada tespit etmek amacıyla buradayız" dedi.


Mahalle muhtarı Feyyaz Yüce ise mahallelerinin yol sorunları olduğunu, asfalt yol sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Asfaltımız yok. Çoğu yolumuz asfaltsız. Üst taraftaki yollarımız dar. Coğrafya olarak zorlu bir mahallemiz var. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Engelsiz yaşam merkezimiz var buraların yolu yok. Özellikle akşam saatlerinde başıboş dolanan sokak hayvanları çocuklarımıza perişanlık veriyorlar. Süleymaniye Mahallesinden Vank semtine kadar olan bölge pislikten geçilmiyor" diye konuştu.


Toplantıda söz alan vatandaşlar mahalle yollarının dar ve ulaşımının zor olmasından, doğalgaz dağıtımının tamamlanamamış olmasından dert yanarken, mahalle sınırlarında yer alan tarihi köprülerin restore edilmesini istedi, dolmuşlara yapılan zamlardan rahatsızlığını dile getirdi, mahalleye giriş yolunun çok dik olduğunu belirterek yolun yeniden düzenlenmesini istedi.


Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi.


Toplantıda vatandaşlar dile getirilen tüm istek ve şikayetler Valilik görevlileri tarafından not alınarak ilgili kurumlara resmi yazı aracılığıyla iletilip sonucuna yönelik takibi de gerçekleştirilecek. - GÜMÜŞHANE

Şevki Aşkın, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
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