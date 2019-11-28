Gümüşhane'de mahalle toplantıları devam ediyor

Gümüşhane'de kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen mahalle toplantılarının üçüncüsü Yeni Mahalle'de gerçekleştirildi.



Mahallede Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan muhtar evinde gerçekleştirilen "Vatandaşla Buluşma" toplantısında vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının müdürlerine aktardı.



"Bu toplantıları kırsala da yaymak istiyoruz"



Toplantının başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane merkezinde başlayarak kırsala da yaymak istedikleri mahalle toplantılarına devam ettiklerini belirterek, "Bizi misafir ettiniz, bize gönlünüzü açtınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün kurum amirlerimizle beraber burada oluş amacımız hem mahallemizi tanıyalım, mahallelimizle hasbihal edelim hem de sizlerin ne tür sıkıntınız varsa yetkili arkadaşlarımızla birlikte bunun üzerinden nasıl çözümler üretebiliriz, eksiklerimizi tespit ederek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla buradayız. Sizlerin değerli fikirlerini almak, muhtarımız vasıtasıyla mahallemizi tekrar tanımak istiyoruz. Söz almak isteyen herkese de söz vererek ne tür istekleriniz varsa bunları direk sizlerin ağzından duymak için bugün buradayız" dedi.



"Eğitime çok önem vermemiz lazım"



Vali Taşbilek'in ardından söz alan Yeni Mahalle Muhtarı Hacı Şerif Ceylan da "Mahallemizin hepsi birbiri ile akraba. Kırsal kesimimizi gezerek ihtiyaçlı ailelerimizi tespit ettik. İhtiyaçlı ailelerimizin çocuklarına kendi bütçemizden mont, bot, pantolon alarak yardımda bulunduk. Anaokullarımıza ciddi anlamda kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Bizim mahallemizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi eğitim. Eğitime çok önem vermemiz lazım. Mahalle olarak hocalarımızla istişare halindeyiz. Hocalarımızla birlikte okula gitmeyen çocukların evlerine tek tek gidiyoruz. Bir de yol problemimiz var, bu bizim için çok önemli" diye konuştu.



Toplantıya katılan vatandaşlar daha çok yol problemi, Emirler mezarlığının köşesindeki elektrik trafosunun kaldırılması, okul önlerinin güvenliği ve kanalizasyonla ilgili sıkıntılarını iletirken mahalleye sağlık ocağı ve klimalı durak yapılmasını talep etti.



Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi. - GÜMÜŞHANE