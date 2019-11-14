Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de mahalle toplantıları Eskibağlar'da başladı
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Gümüşhane'de mahalle toplantıları Eskibağlar'da başladı

7 saat önce

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında mahalle toplantıları başlatıldı.

Gümüşhane'de mahalle toplantıları Eskibağlar'da başladı, System.String[]

Gümüşhane kent merkezindeki vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlemek üzere Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında mahalle toplantıları başlatıldı.


İl merkezindeki 14 mahallenin her hafta birisinde yapılmak üzere planlanan toplantıların ilki kentin köklü mahallelerinden Eskibağlar Mahallesinde gerçekleştirildi.


Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan muhtar evinde gerçekleştirilen "Vatandaşla Buluşma" toplantısında vatandaşlar dertlerini, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının müdürlerine aktardı.


Vatandaşlarla yaşadıkları mahallelerde bir araya gelerek, taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Taşbilek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen şikayet ve taleplerin çözüme kavuşturulmasını istedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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