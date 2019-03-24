Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Mart Kapıdan Baktırdı

Gümüşhane'de Mart Kapıdan Baktırdı

1 saat önce

Gümüşhane kent merkezi mart ayının son günlerinde kar yağışıyla beyaza büründü.

Gümüşhane'de Mart Kapıdan Baktırdı, System.String[]
Gümüşhane kent merkezi mart ayının son günlerinde kar yağışıyla beyaza büründü. Vatandaşlar bu durumu 'Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı' diye yorumladı.

Gümüşhane il genelinde dün gece yarısından itibaren yağmurla başlayan yağış gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, mart ayının sonlarında gerçekleşen yağış "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" özdeyişini akıllara getirdi.

Ağaçlar, çatılar ve araçların üzeri beyaza bürünürken kentin simgesi olan Kuşakkaya zirvesinin de beyaz örtüyle kaplandığı yağışın ardından bazı vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarındaki karları temizledi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre il merkezindeki kar kalınlığı sabah saatlerinde 1 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı da gece en düşük sıfırın altında 4,4 derece olarak ölçüldü.

Gece yarısı yoğun kar yağışının altında Zigana Dağını güçlükle aşarak memleketi Gümüşhane'ye gelen tur otobüsü şoförü Naim Şanlıtürk, aracının temizliğini yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, 24 Mart tarihinde yağan kar yağışını "Gümüşhane'de bu durum ara sıra oluyor. Çok sık olmasa da mart aylarında oluyor. Mart kapıdan baktırır derler bizim buralarda" sözleriyle anlattı. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Sabah, Gümüşhane, Güncel
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