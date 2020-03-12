Gümüşhane'de 'Maziden İstikbale İstiklal' programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 'Maziden İstikbale İstiklal' programı - Son Dakika

Gümüşhane'de 'Maziden İstikbale İstiklal' programı

6 saat önce

Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gümüşhane'de 'Maziden İstikbale İstiklal' programı, System.String[]

Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Türk Telekom Fen Lisesi tarafından Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program öncesinde salonun fuaye alanında Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.


Törende okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Büşra Ferah'ın yaptığı konuşmanın ardından söz alan Vali Kamuran Taşbilek, Mehmet Akif Ersoy'un Tacettin dergahında Ankara'nın soğuğunda sırtında paltosu yokken o soğuğu yüreğindeki vatan sıcaklığıyla, vatan sevgisiyle sıcağa çeviren büyük bir dava adamı, büyük bir yiğit ve büyük bir vatan evladı olduğunu söyledi.


Mehmet Akif'in ölçü ve mihenk taşı olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Kendisi istiklal marşını yazdıktan sonra bile bu millete bir daha istiklal marşı yazılmamasıyla alakalı duasını yapıyor. Çünkü istiklal marşları çok zor şeylerdir. Bir milletin yok oluş sürecinden varoluş sürecine geçişle alakalı bir mücadelenin resmedildiği, nakşedildiği bir marştır" dedi.


Salonu dolduran gençlere de seslenen Vali Taşbilek, "Değerli gençler; milli birliğimize, milli beraberliğimize sahip çıkacağız. Çok okuyacağız, eğitimli olacağız, yetişeceğiz. Ülkemizi, devletimizi, değerlerimizi seveceğiz, sayacağız, bağlı olacağız ve ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunlara karşı hiç ayırt etmeksizin birbirimizin elini sıkı sıkı tutacağız ve hep birlikte vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakarca yan yana can cana olacağız. İstiklal marşının şairi Türk ordusuna ithaf ettiği milli marşıyla Türk ordusunu destanlaştırmıştır. Bugün kahraman ordumuzla yine gerek ülke içerisinde gerek ülke dışında milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna devletimizin milletimizin bekası uğruma kahramanca mücadele vermekte. Allah askerimizi, ordumuzu korusun, muvaffak eylesin. Vatanımıza, milletimize birlik beraberlik versin diliyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan "Maziden istikbale istiklal" adlı oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.


Akif'in İstiklal Marşı'nın kaleme alırken yaşadığı duyguların ve tarihsel süreçlerin canlandırıldığı program katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Uzun süre ayakta alkışlanan programın ardından Vali Taşbilek ve protokol üyeleri öğrencileri tebrik etti. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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