Gümüşhane'de Mehmetçiğe destek yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Mehmetçiğe destek yürüyüşü gerçekleştirildi

6 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, İdlib'deki Mehmetçiğe destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Gümüşhane'de Mehmetçiğe destek yürüyüşü gerçekleştirildi, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, İdlib'deki Mehmetçiğe destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe merkezindeki Torul Merkez Camisinde, cuma namazı öncesi İdlib'te şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı sonrası ise Torulluların destekleriyle toplanan yaklaşık 50 bin liralık bağış, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.

Bağışın ardından çok sayıda vatandaş, Türk bayrağı taşıyıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak Atatürk Caddesi boyunca Hükumet Konağı önüne kadar yürüdü.

Burada, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Kaymakam Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere ise acil şifalar diledi.

Belediye Başkanı Özdemir de Torul halkına Mehmetçik için gösterdiği sevgi için teşekkür ederek, "Bizim için vatan, millet, din ve devlet kavramlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Bizim bu kavramlarımıza dokunulduğunda kanımızla beraber nasıl mücadele edeceğimizi Türk ulusu olarak bütün dünyaya gösterdik. Dualarımız askerlerimiz beraberdir." diye konuştu.

Gümüşhane, İdlib, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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