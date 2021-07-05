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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

05.07.2021 13:03
Tekirdağ'dan kısa kısa, System.String[]

Memur-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Tekirdağ Şubesi üyeleri, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Tekirdağ Şubesinde bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklama yapan, Memur-Sen Tekirdağ İl Başkanı Ferruh Topuz, enflasyon nedeniyle kamu görevlilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü ileri sürdü.

Refah payı verilmesi gerektiği önerisini belirten Topuz, "Memurlar enflasyon canavarına yem edilmemeli. Kamu İşveren Heyeti, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine makul tahmin, doğru hedef ve adil bir teklifle gelmelidir. Kamu görevlisinin refahı Memur-Sen'e bağlı sendikalar olarak hepimizin ortak hedefidir." dedi.

Ücrete yapılacak artışın dışında Türkiye'nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istediklerini ifade eden Topuz şunları kaydetti:

"Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asil istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da dini bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz."

-Başkan İnan, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Uzunköprü Caddesi'nde yapımına başlanan Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan İnan, proje ile vatandaşların nefes alacağı, sosyal ve kültürel etkileşimde bulunabileceği ve ailece hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanı halkın hizmetine sunacaklarını söyledi.

İnan, ilçeye güzel bir hizmet kazandıracaklarını ifade ederek "Millet Kıraathanesi, Koku bahçesi, Gülizar bahçesi, ayçiçeği bahçesi, gelincik bahçesi, çocuk oyun alanı, fitness alanı, oyun tepesi, koşu parkuru, bisiklet parkuru, kameriye alanı, gezinti aksı, millet meydanı etkinlik alanı, otopark alanı, koru alanı, amfi alanı, afet toplanma alanı, oturma basamakları ve köprü aksı yer alacak." dedi.

-Tekirdağ'da sağlık çalışanları piknikte bir araya geldi

Tekirdağ'da sağlık çalışanları Sağlık-Sen Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde görev yapan sağlık çalışanları İkizgöller mesire alanında aileleriyle piknik organizasyonuna katıldı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, sağlık çalışanlarının salgın süreci ve aşılama sürecinde yoğun caba sarf ettiklerini söyledi.

Öksüz, sağlık çalışanlarının hakkının ödenmeyeceğini belirterek, "Bu organizasyonu sağlamakta bizlere sonsuz destekte bulunan Kapaklı Belediye Başkanımız Mustafa Çetin'e teşekkür ediyorum. Bugün çok yoğun çalışma saatlerinin ardından bir nebze olsun moral, motivasyon depolamak için bir araya geldik. Hem cefakar sağlık çalışanlarımıza hem de onların vefakar ailelerine pandemi dönemindeki sabırları için teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de salgın döneminde Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar kuvvetli ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getirdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa

Memur Sen, Gümüşhane, Enflasyon, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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