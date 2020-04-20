Gümüşhane'de mevsimlik yayla kiralama ihalesi 5 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika

Gümüşhane'de mevsimlik mera ve yayla kiralama ihalesinin 5 Mayıs Salı günü yapılacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane merkez ve ilçeleri ile bağlı belde, köy ve mahallelerde bulunan ihtiyaç fazlası mera ve yaylakların kiralama ihalesinin 5 Mayıs Salı günü saat 10.00'da müdürlük binasındaki çiftçi evinde yapılacağı belirtildi.

İhalenin 2886 Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulüyle yapılacağı ifade edilen açıklamada, mera ve yaylaların mevsimlik olarak kiraya verileceği aktarıldı.

Açıklamada, ihaleye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İhaleler Mera İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Şartname mesai saatleri içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü'nden ücretsiz alınabilecek. Hayvan hesaplamaları küçükbaş hayvan üzerinden yapılacak. Mera ve yaylak ihalesine girebilmek için mera, yaylak kapasitesinin en az yüz 50'si kadar hayvan varlığına sahip olunması gerekecek ve mera, yaylak kapasitesinin yüzde 50'sinden az hayvan varlığına sahip hayvan sahipleri o meranın, yaylanın ihalesine katılamayacaklar. Yine hayvanlarının mera, yaylak ihtiyacını karşılayacak mera, yaylak kiralayan hayvan sahipleri başka mera, yaylak ihalelerine katılamayacaklar.

Göçerlere kiralanan alanlarda, sözleşme süresi bitmeden süre uzatımı talep edilmesi halinde; sözleşme hükümlerinin yerine getirilmiş olması şartıyla süre Mera Komisyonu tarafından 5 yıla kadar uzatılabilecek."