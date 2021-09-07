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Gümüşhane'de muhtar, "Yarın yeni bir sayfa açacağız" notuyla silahlı fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Gümüşhane'de muhtar, "Yarın yeni bir sayfa açacağız" notuyla silahlı fotoğraf paylaştı

07.09.2021 08:18
Gümüşhane'de muhtar,

Gümüşhane'ye bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. 4 Eylül'de yapılan referandumda sonuç "Evet" oldu ancak süreçte dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Oylama sırasında Günyüzü Muhtarı Mustafa Temel'in "Yarın yeni bir sayfa açacağız" notuyla silahlı fotoğraf paylaşması ve cami hoparlöründen yapılan "Hayır oyu kullanacaklar, oylamaya gelmesin" sözleri büyük tepki çekti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitti. İki köy de Giresun'a bağlanma konusunda "evet" dedi. Ancak "evet"çi cephede yer alan Günyüzü Muhtarı Mustafa Temel'in sosyal medyadan silahlı fotoğrafı paylaşması ve cami hoparlöründen yapılan "Hayır oyu kullanacaklar, oylamaya gelmesin" çağrısı tartışmalara yol açtı.

REFERANDUMDA SONUÇ "EVET" OLDU

1990 yılında dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun desteğiyle Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Giresun'dan alınarak Gümüşhane'ye bağlandı. Üçtaş ve Günyüzü köyü sakinleri, köylerinin Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanması için Gümüşhane Valiliği'ne başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği İl İdare Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde, 2 köyde 4 Eylül 'de halk oylaması yapılmasına karar verildi.

Sabah 09.00'da başlayan ve akşam 17.00'ye kadar süren oy verme işlemi için Günyüzü Köyü'ndeki 2 sandıkta 623, Üçtaş Köyü'nde 2 ayrı noktada kurulan 3 sandıkta ise 650 seçmenin oy kullandı. Sonuç 'evet' oldu.

31 YIL SONRA REFERANDUM

31 yıl sonra yapılan referandum sırasında Günyüzü Köyü Muhtarı Mustafa Temel'in çift tabanca ile sosyal medyada yayınladığı fotoğraf tartışmalara neden oldu. Giresun'a bağlanmak için kampanya yürüten muhtarın silahlı fotoğrafı "Yarın yeni bir sayfa açacağız" notuyla paylaşıldı.

Köyün Dernek Başkanı Bahattin Civelek ise cami hoparlöründen köylülere ilginç bir anons yaptı. Oylama öncesinde Civelek, "Hayır oyu kullanacaklar, oylamaya gelmesin" dedi. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu.

SON KARARI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VERECEK

Referandumda Günyüzü'nde 272 evet, 196 hayır çıktı. Üçtaş köyünde ise 474 evet, 33 hayır oyu kullanıldı. Bu sonuçların ardından kanun gereği Vali görüşü, İl İdare Kurulu'nun istişari kararı ve İl Genel Meclisi'nin istişari kararıyla birlikte hazırlanacak evrak İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından son kararı İçişleri Bakanlığı verecek.

Gümüşhane'de muhtar, Yarın yeni bir sayfa açacağız notuyla silahlı fotoğraf paylaştı

Mustafa Temel, Doğankent, Gümüşhane, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gümüşhane'de muhtar, 'Yarın yeni bir sayfa açacağız' notuyla silahlı fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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