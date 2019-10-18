Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Gümüşhane'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

1 saat önce

Gümüşhane'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Gümüşhane'de

Gümüşhane'de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunumun ardından Gürbüz ve beraberindekiler, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, muhtarların demokrasinin en önemli temsilcileri olduğunu söyledi. Muhtarlarla köy ve mahallerini sıkıntılarını çözme noktasında gayret sarfettiklerini dile getiren Taşbilek, muhtarların gününü kutladı.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürbüz Demir de muhtarların son yıllarda önemli kazanımlar elde ettiğine işaret ederek, "Devletimizin köy ve mahallerimize hizmetleri noktasında özellikle köylerimiz altın çağlarını yaşamaktadır. Camiamıza günümüz hayırlı olsun. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerimize de başarılar diliyor ve desteğimizi de bildirmek istiyoruz." diye konuştu.

Demir ve beraberindekiler, valilik ziyaretinin ardından Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i de makamında ziyaret etti.

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de "Muhtarlar Günü" kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]