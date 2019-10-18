Gümüşhane'de Muhtarlar Günü kutlandı

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.



İlk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından çelenk sunuldu. Bir köy ve bir mahalle muhtarı eşliğinde Dernek Başkanı Gürbüz Demir tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Anıt önündeki törenin ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kamu kurum müdürleri ve muhtarlar hatıra fotoğrafı çekildi.



Buradaki etkinliğin ardından dernek Başkanı Gürbüz ve beraberindeki muhtarlar Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.



"Biz milletimizin hizmetkarıyız, milletimizin temsilcileri olarak muhtarlarımızın da her zaman yanındayız"



Ziyarette konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 2016 yılından beri Muhtarlar Günü olarak 19 Ekim tarihinin kutlandığını belirterek, "Demokrasinin en özellikli temsilcileri muhtarlardır. Doğrudan demokrasinin yegane uygulandığı yerler köyler ve mahallelerdir. Buralarda yaşayan insanlar yöneticilerini direk seçerler. Köyler demokrasinin okuludur. Muhtarlarımız bizim için çok önemli ve önceliklidirler. Herhangi bir köyün yada mahallenin muhtarı devlet müessesine geldiği zaman içeri girin kişi temsilci sıfatıyla kabul etmeliyiz ve ediyoruz. Devletimizin imkanları nispetinde bütün Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de köylerimize, mahallelerimize altyapı hizmetleri sunuyoruz. Elimizden geldiğince, imkanlarımız nispetinde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlara hizmet etmekle mükellef olan bir anlayıştayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız, milletimizin temsilcileri olarak muhtarlarımızın da her zaman yanındayız. Bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdır" dedi.



Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de muhtarlık müessesinin son dönemde bir kurumsal kimlik ve önemli kazanımlar elde ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü ilan edildiğini hatırlatarak, "Devletimizin köy ve mahallerimize hizmetleri noktasında özellikle köylerimiz altın çağlarını yaşamaktadır. Camiamıza günümüz hayırlı olsun. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerimize de başarılar diliyor ve desteğimizi de bildirmek istiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE