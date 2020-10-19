Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Gümüşhane'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve muhtarlar tarafından çelenk konuldu.

Törenin ardından muhtarlar, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Taşbilek, muhtarlık müessesesinin hem devlet nizamı hem de demokrasi öğretimi açısından çok özellikli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunun altını çizen Taşbilek, " Türkiye'de doğrudan demokrasinin uygulandığı modelle seçilen bir yönetim tarzıdır muhtarlık. Vatandaş direkt kendisi gider oyunu verir, muhtarını, ihtiyar heyetini vatandaşın bizzat kendisi seçer. Bu çok önemli bir unsurdur. O vatandaşın bütün sorumluluğunu size yüklemek demektir." diye konuştu.

Daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sema Doğan Yaşam Merkezi'nde muhtarlar onuruna yemek verdi.

Yemekte konuşan Çimen, sürekli muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirterek, "Hizmet sürelerimiz aynı. Hepimiz insanlığa hizmet ediyoruz ve hizmet yarışındayız. Kent merkezinde 14 mahallemiz var. Elimizden geldiği kadarıyla hizmet vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de özel günlerini kutlayan idarecilere teşekkür etti.