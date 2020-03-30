Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı - Son Dakika
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Gümüşhane'de muhtarlardan köylere dönmeyin çağrısı

6 saat önce

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bir köyün koronavirüs salgını nedeniyle karantina alındığı Gümüşhane'de gurbetçilere köylere dönmeyin çağrısı yaptı.

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Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bir köyün koronavirüs salgını nedeniyle karantina alındığı Gümüşhane'de gurbetçilere köylere dönmeyin çağrısı yaptı.


Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyünün koronavirüs hastalığı tehdidi nedeniyle karantinaya alınmasının ardından birçok köy muhtarı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak gurbetçi vatandaşların köylerine gelmelerini ertelemelerini istedi.


Bu minvalde tüm muhtarlar adına açıklama yapan merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını ile ülke genelinde başlatılan mücadelede muhtarların da gece gündüz demeden vatandaşları bilgilendirdiğini, bunun yanında köy ve mahallelerde bulunan 65 yaş üstü vatandaşları tespit edip ihtiyaçlarını belirleyerek onlara yardımcı olmak ve sağlıklarını korumak için gayret sarf ettiklerini söyledi.


Yaptığı açıklamada muhtarların Vefa Sosyal Destek Grubu ile 24 saat irtibatta olduklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için azami gayret gösterdiklerini dile getiren Demir, il dışından köylere gelenleri tespit ederek onların bilgilerini Jandarma'ya bildirip karantinaya alınması gerekenleri sıkı takip ettiklerini belirtti.


Muhtarlar olarak üzerlerine düşen ne varsa yaptıklarını, bütün bunların yanısıra köy ve mahallelerine gelecek olan hizmetleri de ihmal etmeden takip ettiklerini ifade eden Demir, "Bu salgın hastalıkla mücadelede ne gerekiyorsa yaparak devletimize ve özellikle de sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırdığımızın farkındayız. Özellikle yaşlılarımızın bir çınar olduğunu ve bu çınarlarımızı kaybetmemek için canla başla mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Evden çıkmanın ne derece riskli olduğunu, sosyal mesafenin korunmasında vatandaşlarımızı uyararak durumun ciddiyetini dilimiz döndüğünce anlatmaktayız. Bütün bu çalışmalar yürütülürken de kurallara uymayanları uyararak ısrar edenleri ise ilgili kurumlara bildirip tedbir alınması yönünde de bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz" dedi.


Biran önce bu salgın hastalıktan ülkemizin kurtulması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Demir, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden başta sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimize ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Biran önce bu salgından kurtulmamız için dua ediyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:20 Kaynak: İHA

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