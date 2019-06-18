Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son Dakika Güncel Haber

Gümüşhane'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 dakika önce

Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen, askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhane'de gıyabi cenaze namazı kılındı, STK'lar basın açıklaması yaptı.

Gümüşhane'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen, askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Gümüşhane'de gıyabi cenaze namazı kılındı, STK'lar basın açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane'de de gıyabi cenaze namazı kılındı, Mursi için dua edildi.

Merkez Kemaliye Camiinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Osman Ayas, Peygamber efendimizin de gıyabi cenaze namazı kıldırdığını hatırlatarak, "Şuanda Filistin'de, Mısır'da, Balkanlar'da, Arakan'da değişik yerlerde sıkıntı çeken çok din kardeşimiz var. Allah hepsine yardım etsin, bu sıkıntılardan biran önce kurtarsın inşallah. Zalimlerin zulmünden bütün Müslümanları muhafaza eylesin, Mursi'nin şahadetini Müslümanların birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmasına vesile eylesin inşallah" dedi.

Gıyabi cenaze namazının ardından AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Birimi başkanlığı da konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Fatih Parkı'nda yapılması planlanan fakat yağmur nedeniyle Gümüşhane Belediye Başkanlığı giriş katında yapılan açıklamaya Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, parti yöneticileri ve STK'lar katıldı.

AK Parti'nin yanısıra Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı ile İHH İl Temsilciliği de yayımladıkları basın açıklamalarıyla Mursi'yi rahmetle andı.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. - GÜMÜŞHANE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
stk, gümüşhane, cenaze, muhammed mursi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 15:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]