Gümüşhane'de nitelikli dolandırıcılık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gümüşhane'de, jandarma ekiplerince yakalanan 2 kişi, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir minibüsü Yağmudere yolu üzerinde durdurdu.

Ekipler, sahte plaka, tabela ve demir materyaller ele geçirdikleri araçta bulunan Y.E.S. ile C.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Zanlıların daha önce de bölgede bazı hırsızlık olaylarına karıştıklarının belirlendiği öğrenildi.