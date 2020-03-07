Gümüşhane'de öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek - Son Dakika

Gümüşhane'de lise öğrencileri, İdlib'de mücadele eden Mehmetçiğe destek vermek amacıyla koreografi oluşturdu.

Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının bahçesinde, İdlib'deki Mehmetçiğe destek olmak amacıyla okul öğretmenlerinden Musa Aygün öncülüğünde koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Koreografide askeri kamuflaj giyen bazı öğrenciler İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğraflarını taşıdı, diğer öğrenciler de Bahar Kalkanı yazısı oluşturarak Türk bayrağı açtı.

Musa Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, her şart ve koşulda Türk gençliğinin Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek "Vatan ve memleket sevdalısı Türk gençliğinin duygularını ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz çalışma. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.