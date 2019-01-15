Gümüşhane'de Oğullarını Vurduğu İddia Edilen Babanın Yargılandığı Dava

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarını tabancayla vurduğu, birinin ölümüne sebep olduğu, 2'sini yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane'de, tartıştığı oğullarını tabancayla vurduğu, birinin ölümüne sebep olduğu, 2'sini yaraladığı iddiasıyla tutuklu bulunan babanın yargılanmasına devam edildi.



Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Necati Ö, avukatı, yakınları ile taraflar katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu.



Müvekkilinin çocukları tarafından taşlı sopalı saldırıya maruz kaldığını ileri süren avukat, sanığın kendi can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla hareket ettiğini savundu.



Avukat, sanık Necati Ö'nün adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından olay yerinde keşif yapılması talebinin reddine, adli kontrol şatlarının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık Necati Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Gümüşhane'de, 4 Ekim 2017'de Necati Ö. (68) tartıştığı oğulları Atilla Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö'ye (44) tabancayla ateş etmiş, Hicabi Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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