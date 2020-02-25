Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada

6 saat önce

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kameradaGÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu.

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün ilçesindeki heyelan saat 15: 30 sıralarında meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta meydana gelen heyelanda toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. İstinat duvarının yıkıldığı heyelan anına tanık olanlar büyük korku yaşadı. Heyelan sırasında okulda eğitim öğretimin tamamlandığı ve öğrencilerin okuldan ayrıldığı öğrenildi. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, meydana gelen heyelanın ardından Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini söyleyen Göze, "Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Gümüşhane'de okul bahçesinde heyelan anı kamerada

Gümüşhane, Kürtün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
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