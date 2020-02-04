Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem güvenlik toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de okul güvenlik toplantısı yapıldı, System.String[]

Gümüşhane'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönem güvenlik toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri kurumlarıyla ilgili sunumlarını gerçekleştirilerek alınan tedbirler ve diğer konular hakkında bilgi verdi.


Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, "Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kurumlarımızla birlikte, en üst düzeyde çaba göstermekteyiz. Söz konusu çocuklarımız olduğu için onların huzuru, sağlığı, kötü alışkanlıklardan korunması, olumsuz davranışlardan uzaklaşabilmeleri için okul dışında sıkça kullanılan mekanların çok sıkı bir şekilde denetlenmesine özen göstermekteyiz. Bu çalışmaları velilerimizle, okul aile birliklerimizle sivil toplum kuruluşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte yapıyoruz. En büyük destekçimiz ve yardımcımız sizlersiniz. 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin çocuklarımız ve bütün eğitim camiamız için sağlık ve güzellik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza öğretmen ve idarecilerimize, güvenlik güçlerimize, okul aile birliklerimize ve muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bütün velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Veliler, okul aile birliği başkanları, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda bazı katılımcılar söz alarak konularla ilgili görüşlerini aktardı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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