Gümüşhane'de okullar tatil edildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de okullar tatil edildi

6 saat önce

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.

Gümüşhane'de okullar tatil edildi, System.String[]

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.


Aynı gerekçeyle pazartesi gününün tatil edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Valilikten yapılan açıklama ile Salı gününün de tatil olduğu bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane'de beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Gümüşhane genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.


Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.


Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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