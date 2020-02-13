Gümüşhane'de okullar yine tatil edildi - Son Dakika

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta başından beri tatil edilen okullar haftanın son mesai gününde de tatil edildi.



Gümüşhane Valiliği akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceği gerekçesiyle il genelinde tüm okulları tatil ettiğini ve engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.



Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen kar yağışı, buzlanma ve çığ riskinin sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 14.02.2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır." - GÜMÜŞHANE