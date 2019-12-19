Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı - Son Dakika Spor

Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı

6 saat önce

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Spor Gümüşhane' projesi kapsamında il, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullara 'Çocuk atletizm setlerinin' dağıtımı düzenlenen törenle başladı.

Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı, System.String[]

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Spor Gümüşhane' projesi kapsamında il, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullara 'Çocuk atletizm setlerinin' dağıtımı düzenlenen törenle başladı.


İl merkezindeki 10 okula Dumlupınar İlkokulu Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikle okul öncesi ve ilkokul 3.sınıfa kadar olan öğrencilerin sporla tanışmalarına vesile olacak olan çocuk atletizm setleri dağıtıldı.


Programa İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, okul müdürleri ve diğer ilgililerle birlikte katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, okulun spor salonunda uzman eğitimciler eşliğinde spor yapan çocukları bir süre izleyip sohbet ettikten sonra ilgili okul müdürlerine çocuk atletizm setlerini teslim etti.


"Bu önemli bir altyapı"


Dağıtılan çocuk atletizm setlerinin çocukların spor altyapısına katkı sağlayacağını belirten Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir altyapı. Bütün sporların anası olarak atletizm sayılıyor. Çocukları da özellikle okul öncesi ve ilkokul 1-2-3'te atletizmde başlatmanın sporun diğer dallarına geçişte çok önemli olduğu bilimsel verilerle de ispatlandı. Çocuk atletizm setleriyle çocuklarımızı atletizmle buluşturmak, sporun altyapısına bir giriş yaptırmak, bir hazırlığı başlatmak amacımız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


"Çocuk atletizmi için özel eğitimler verdirdik"


Bu çalışmanın öncesinde Atletizm Federasyonundan gelen uzmanların Gümüşhane'deki her okulda beden eğitimi öğretmenlerine ve Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerindeki antrenörlere özel eğitimler verdiğini hatırlatan Vali Taşbilek, "Gelen uzmanlarımız çocuk atletizmi noktasında ne yapılması gerektiği, bu setlerin nasıl kullanılması gerektiği, çocuklara hangi pedagojik yaklaşımla yaklaşılması gerektiği noktasında katkı sağlamışlardı. O arkadaşlarımızın ön çalışması neticesinde bugün bu setlerle çocuklarımızı buluşturarak güzel bir noktaya getirmek istiyoruz" diye konuştu.


"İl genelinde, ilçe merkezleri ve köy okullarının hepsine dağıtacağız"


Gümüşhane'de ilerleyen süreçte sporcu çıkması noktasında küçük yaşlarda çocukların vücuduna sporcu kıvraklığı, spor mantalitesinin, spor ruhunun aşılanması noktasında önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek emeği geçen Beden Eğitimi öğretmenlerine hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerine teşekkür eden Vali Taşbilek, "Bugün 10 okula dağıttık. Zamanla tüm il genelinde, ilçe merkezleri ve köy okullarının hepsine dağıtacağız. Altyapıyı bu manada tesis edeceğiz. Spor Gümüşhane projemizin bir parçası olarak bunu değerlendiriyoruz. Bugün başladık, arkasını getireceğiz. Bütün okullarımızda bu setlerin olması lazım. Çocukları sporla ilk buluşturacağımız nokta bu atletizm setleri olması lazım" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kursta öğrendiği el işiyle aile bütçesine katkı sağlıyor
Haiti'deki BM barış gücü görevlilerinin cinsel istismarı sonucu 265 çocuk dünyaya geldiği iddia edildi Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü

Son Dakika Haberleri
17:51 "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"nda finale kalan eserler belli oldu - Son Dakika Spor
17:51 "Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek" kampanyası - Son Dakika Spor
17:50 Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Son Dakika Spor
17:49 Konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası - Son Dakika Spor
17:44 Balıkesirspor'da ayrılık - Son Dakika Spor
16:32 Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı - Son Dakika Spor
16:11 Türk futbolunda bu da oldu! Konuşma engelli taraftara küfür cezası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:01:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de okullara çocuk atletizm setlerinin dağıtımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]