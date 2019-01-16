Gümüşhane'de Okullara Kar Tatili

Gümüşhane Valiliği
, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Merkez
, Kürtün
, Torul
ve Köse ilçelerindeki tüm okullarda, Kelkit
ve Şiran
ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verdi.
Konuyla ilgili kurumun web sitesinde yer alan açıklamada, "Valiliğimizce, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilimiz Merkez, Kürtün, Torul, Köse ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 17 Ocak 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Kelkit ve Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtilerek, aynı gün tüm ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı dile getirildi.
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 16 Ocak Çarşamba
günü de il genelinde taşımalı eğitime ara verilmişti. - GÜMÜŞHANE