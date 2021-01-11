Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika

Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:27
Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu, System.String[]

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla okul bahçeleri, evler ve balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Gümüşhane'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla okul bahçeleri, evler ve balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kent merkezinin köklü okullarından Atatürk Ortaokulunda haftanın ilk gününde okul bahçesinde düzenlenen törene katıldı.

Öğretmenler ve görevlilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okunduğu, öğrenci ve velilerin evlerinde, balkonlarda gerçekleştirdiği etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte göndere de Türk bayrağı çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, okul bahçesinde öğretmenlere yaptığı konuşmada pandemi sürecinde devam eden uzaktan eğitim çalışmalarının 22 Ocak'a kadar devam edeceğini hatırlatarak, "Bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın organizasyonuyla tüm okullarımızda saat 10.00 itibariyle İstiklal Marşı'mız ortak bir şekilde okundu. 15 Şubat'tan sonra pandemi sürecinin parametreleri açısından bilim kurulunun, Bakanlığımızın kararlarıyla eğitim öğretim sürecine biran önce başlamak ve öğrencilerimizle buluşmayı arzu ediyoruz. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok zorlu, sıkıntılı bir süreci yürüttüler ve yürütmeye devam ediyorlar. Öğrenme kayıplarının oluşmaması adına öğretmenlerimizin vefakarca, cefakarca bu süreci takip ettiklerini biliyoruz. Bu noktada tüm öğretmen arkadaşlarımıza bu zorlu süreçte gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı günler en kısa zamanda aşılacaktır. Aşıyla ilgili sürecin tamamlanmasıyla buradaki risk oranının daha azalacağını, çocuklarımızla yüzyüze eğitime başlayacağımızı umut ediyoruz. Emekleriniz ve çabalarınız için teşekkür ediyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu
Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu
Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu
Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu
Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu

İstiklal Marşı, Ziya Selçuk, Gümüşhane, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de okullarda İstiklal Marşı okundu - Son Dakika


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