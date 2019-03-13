Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Okuma-yazma Öğrenenler Belgelerini Aldı

Gümüşhane'de Okuma-yazma Öğrenenler Belgelerini Aldı

1 saat önce

Gümüşhane'de "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında okuma yazma öğrenen 19 kişinin belgeleri törenle verildi.

Gümüşhane'de Okuma-yazma Öğrenenler Belgelerini Aldı, System.String[]
Gümüşhane'de "Okuma Yazma Seferberliği" projesi kapsamında okuma yazma öğrenen 19 kişinin belgeleri törenle verildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kültürel arka planı çok kuvvetli bir şehir olan Gümüşhane'de istatistiklere göre yüzde 3 oranında okumaz, yazmaz nüfus olduğunu belirtti.

Bu oranın içinde çok yaşlı ve eğitim faaliyetine katılamayacak derecede rahatsızlığı olan bireyler de olabileceğine işaret eden Taşbilek, "Ama bunları ayırdıktan sonra o insanların okumaz yazmaz olmaları en başta benim suçum. Bu devletimiz adına, milletimiz adına, eğitim kurumlarımız adına kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim bunu ne yapıp edip çözmemiz lazım. Sizlerin, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın el birliği ile çözeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okuma yazmanın önemini anlatan "Pişekar ve Kavuklu" tiyatrosu ve işaret dili kursiyerlerince gösteri sergilendi.

Etkinliklerin ardından okuma yazma öğrenen kişilere belgeleri Vali Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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