Gümüşhane'de "Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın" Etkinliğinde Minikler Akülü Arabalara Bindi

"Öncelik yayanın, öncelik hayatın" etkinlikleri kapsamında bugün Gümüşhane
'de ana okulu öğrencileri akülü araç kullanarak yaya geçidinde yayalara ve kent protokolüne yol verdi. Fatih
Parkı'nda düzenlenen etkinlikte minikler akülü araç kullanırken, yaya geçidinde bekleyen yayalara ve protokol üyelerine yol verdi.
Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bugün tüm Türkiye
'de "Öncelik yayanın, öncelik hayatın" sloganıyla trafikte insan unsurunu ön plana çıkartmak, korunmasız yayaların can güvenliğini sağlayabilmek için etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı.
İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
da 2018 yılında Türkiye genelinde oluş türüne göre trafik kazalarının sıralandığında yandan çarpmadan sonra yayaya çarpmanın ikinci sırada geldiğine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen
ve Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, akülü araçlarla trafik eğitimi alan öğrencilere hediyeler dağıtarak yaya geçidini kullandı. - GÜMÜŞHANE