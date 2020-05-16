Gümüşhane'de organik bal üretimi için arıcılara 2 ton petek dağıtıldı

Gümüşhane'de organik bal üretimi için 31 işletmeye 2 ton temel petek verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, yaptığı yazılı açıklamada, kentte organik arıcılığı geliştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla "Organik Arı Yetiştiriciliği Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynaklarıyla 2 bin kilogram temel petek temin edildiğini bildiren Birşen, bunların 31 işletmeye dağıtıldığını ifade etti.

Kentte bu sezon 2 bin 160 kovanda 50 ton organik bal üretilmesinin hedeflendiğini belirten Birşen, şunları kaydetti:

"Gümüşhane arıcılık bakımından zengin bitki florasına sahip. Amacımız bu kaynağı en iyi şekilde değerlendirmektir. İlk etapta 50 organik arıcıya ulaşmayı arzuluyoruz. 2023 yılında ise 100 organik arıcı ile 150 ton organik bal üretmeyi hedefliyoruz."

Birşen, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Bal Dolum ve Paketleme Tesisinin, Arı Yetiştiricileri Birliğine devredildiğini, arıcıların bu tesiste son derece hijyenik koşullarda kendi markalarıyla bal dolumu ve paketleme yaptıklarını ifade etti.

Edip Birşen, kentteki arıcıların önemli sorunlarının başında gelen damızlık ana arı ihtiyacının karşılanmasına yönelik de 6 Kafkas ana arı üretim merkezi oluşturulduğunu belirtti.