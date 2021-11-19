Gümüşhane'de ormanda kaybolan keçiler drone yardımıyla bulundu - Son Dakika

Gümüşhane'de ormanlık alanda kaybolan 25 keçi, jandarma tarafından drone yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı İkisu köyünde yaşayan A.D, 25 keçisini otlamaları için bir süreliğine ormanlık araziye bıraktı. Döndüğünde hayvanları bıraktığı yerde bulamayan A.D, kendi imkanlarıyla yaptığı aramadan bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.

Jandarma tarafından arazide gece görüşlü, termal özellikli drone yardımıyla yapılan aramada keçiler bulunarak A.D'ye teslim edildi.

Büyük sevinç yaşayan A.D, jandarma ekiplerine teşekkür etti.