Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

19.07.2022 13:29
Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Gümüşhane'de, olası yangınların önlenmesi amacıyla 20 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Gümüşhane'de, olası yangınların önlenmesi amacıyla 20 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar il genelindeki bütün ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Orman alanlarına giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile kolluk kuvvetlerince sağlanacağı ifade edilen açıklamada, ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe artığı ot, dal yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedilerek, yangına sebebiyet verenlerin tespiti için genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk birimlerince düzenli şekilde devriyeler ile kontrollerin yapılacağı, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarınca sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için il müftülüğünce tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Aksa Elektrik Dağıtım AŞ tarafından her türlü tedbirin alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, muhtarlıklar tarafından orman yangınlara karşı köylerde gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılmasına karar verildiği de kaydedilerek, kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

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