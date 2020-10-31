Gümüşhane'de Örümcek Ormanları'ndaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Gümüşhane'de Örümcek Ormanları'nda 28 Ekim'de çıkan ve aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kürtün ilçesinin Yeşilköy köyü sınırları içerisindeki Örümcek Ormanları ile Üçtaş köyü kırsalındaki yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

Örümcek Ormanları'nda dün gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından alandaki yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Üçtaş köyü kırsalında dün kontrol altına alınan örtü yangınında ise soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Çevre ilçe ve illerden takviye edilen orman teşkilatı ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip, arazöz ve itfaiye araçları yardımıyla soğutma çalışması gerçekleştiriyor.

Sarp arazi nedeniyle zaman zaman müdahalede güçlük yaşayan ekipler, yangının söndürülmesi için orman arazisi içerisinde iş makineleri yardımıyla yeni yollar açarak alana müdahalede bulunuyor.

Ekipler, yangının söndürüldüğü alanlarda da hasar tespitine yönelik çalışma yapıyor.