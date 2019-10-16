Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı

9 dakika önce

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'den Bayburt'a giden Esra Demirci'nin (23) kullandığı 29 AAD 371 plakalı otomobil, Tekke köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarında park halindeki 61 BT 948 plakalı minibüse çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvardan bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü Demirci ve yanındaki Ülkü Ersoy (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gümüşhane, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:32 Kaynak: AA
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