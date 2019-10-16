Gümüşhane'de otomobil bahçeye devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Bayburt'a giden Esra Demirci'nin (23) kullandığı 29 AAD 371 plakalı otomobil, Tekke köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarında park halindeki 61 BT 948 plakalı minibüse çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvardan bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü Demirci ve yanındaki Ülkü Ersoy (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.