Gümüşhane'de otomobil bariyere çarptı: 5 yaralı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücü Muhammet Petek ile araçta bulunan Hacer (30), Alperen Taha (10), Zümra (5) ve Alyar Petek (1) yaralandı.

Gümüşhane 'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

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