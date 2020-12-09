Gümüşhane'de otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

Gümüşhane'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muammer Karakaş yönetimindeki 48 SS 484 plakalı otomobil Gümüşhane- Kelkit karayolunun Yukarı Alıçlı köyü yol ayrımına yakın bir noktada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Karakaş ile otomobilde bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE