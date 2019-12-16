Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı - Son Dakika

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı

6 saat önce

Gümüşhane'de marketten çıktığı sırada otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı, System.String[]

Gümüşhane'de marketten çıktığı sırada otomobilin çarptığı pazarlamacı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şehir merkezinden Bayburt istikametine giden R.C'nin kullandığı 29 AD 952 plaka otomobil, Karaer Mahallesi İnönü Caddesi'nde markete ürün pazarladıktan sonra çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Şeremet'e (39) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Şeremet, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Şeremet'in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Gümüşhane, Bayburt, Şeremet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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