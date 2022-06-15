GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

15.06.2022 18:12
GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Övündü köyü mevkisinde, Yıldırım Akgül (78) yönetimindeki 34 ZU 0009 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Akgül ile eşi Sare Akgül (75) AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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