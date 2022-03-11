GÜMÜŞHANE - Otomobille çarpışan yolcu otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika

Gümüşhane'de otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak kara saplanan yolcu otobüsü, şarampole devrilme tehlikesi geçirdi.

Trabzon'dan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan B.A. yönetimindeki 61 S 1097 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane- Erzincan kara yolunun Kırıklı köyü mevkisinde, karşı yönden gelen N.T'nin kullandığı 29 AN 286 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, kara saplanarak şarampole devrilmeden durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, sürücülerin yanı sıra otobüsteki 21 yolcunun kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Karaman, gazetecilere, Erzincan istikametine giden otobüsün karşıdan gelen bir araçla çarpıştığını belirterek, "Otobüs şoförünün büyük bir maharetiyle Allah'tan şarampole yuvarlanmamış araba sadece yan şekilde şarampolde kalmış. Yolcularımızın durumu iyi çok şükür Allah'a, kazasız, belasız, burnu bile kanamadan nakillerini gerçekleştirdik. Otobüsün bir an önce buradan çekilmesi için gerekli ekipmanı bekliyoruz." diye konuştu.

Karaman, yolcuların Gümüşhane'ye götürüleceklerini, firmanın tahsis edeceği başka otobüsle yollarına devam edeceklerini söyledi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.