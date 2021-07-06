GÜMÜŞHANE - Park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Gümüşhane'de park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi (OSB) girişinde, gece saatlerinde, park halindeki 06 VUH 70 plakalı otomobilin yandığını gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, yanan araca müdahale etti.

Ekipler, kısa sürede söndürülen araçta kimsenin olmadığını tespit ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.