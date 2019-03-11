Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Patlatma 3 Eve Zarar Verdi

Gümüşhane'de Patlatma 3 Eve Zarar Verdi

55 dakika önce

Gümüşhane'de AFAD yerleşkesi inşaat alanında yapılan patlatma yan tarafındaki apartmanın 3 dairesine zarar verdi.

Gümüşhane'de Patlatma 3 Eve Zarar Verdi, System.String[]
Gümüşhane'de AFAD yerleşkesi inşaat alanında yapılan patlatma yan tarafındaki apartmanın 3 dairesine zarar verdi.

İl merkezi Oltanbey Mahallesinde devam eden AFAD yerleşkesi inşaatı sırasında bugün öğlen saatlerinde yapılan patlatma alanın yanındaki Altınpark Sitesindeki bir apartmana denk geldi.

Patlama sonucu sıçrayan taşlar Altınpark Sitesi C bloğun 2 ve 3.katındaki 3 daireye isabet etti. Bazı dairelerin pencerelerine denk gelen taşlar evlerdeki eşyaların zarar görmesine neden olurken, binanın duvarında da tahribat gerçekleşti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından AFAD yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

AFAD, Gümüşhane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar Eden Talihsiz Vatandaştan Geriye Borçlarının Yazılı Olduğu Dekont Kaldı Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Ana Sınıfı Öğretmeni, Erkek Arkadaşını Bıçaklayıp Rehin Aldı Maç İçin Değil Kariyer İçin Kuyruğa Girdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 14:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Patlatma 3 Eve Zarar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]