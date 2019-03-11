Gümüşhane'de Patlatma 3 Eve Zarar Verdi
55 dakika önce
Gümüşhane'de AFAD yerleşkesi inşaat alanında yapılan patlatma yan tarafındaki apartmanın 3 dairesine zarar verdi.
Gümüşhane'de AFAD yerleşkesi inşaat alanında yapılan patlatma yan tarafındaki apartmanın 3 dairesine zarar verdi.
İl merkezi Oltanbey Mahallesinde devam eden AFAD yerleşkesi inşaatı sırasında bugün öğlen saatlerinde yapılan patlatma alanın yanındaki Altınpark Sitesindeki bir apartmana denk geldi.
Patlama sonucu sıçrayan taşlar Altınpark Sitesi C bloğun 2 ve 3.katındaki 3 daireye isabet etti. Bazı dairelerin pencerelerine denk gelen taşlar evlerdeki eşyaların zarar görmesine neden olurken, binanın duvarında da tahribat gerçekleşti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayın ardından AFAD yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:04 Kaynak: İHA
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