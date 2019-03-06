Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de, PKK'lı Teröristlerin Deposu Bulundu (2)

Gümüşhane'de, PKK'lı Teröristlerin Deposu Bulundu (2)

27 dakika önce

PKK'LILARIN DEPOSUNDAN TERMAL KAMERA ÇIKTIGümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait, topağa gömülü ele geçirilen sığınakta bulunan malzemelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Gümüşhane'de, PKK'lı Teröristlerin Deposu Bulundu (2), System.String[]
PKK'LILARIN DEPOSUNDAN TERMAL KAMERA ÇIKTI

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait, topağa gömülü ele geçirilen sığınakta bulunan malzemelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerinin Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun ve Tokat'ta eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı bölgesinde ormanlık alan içerisinde ele geçirilen depoda, çok sayıda malzeme ele geçirildi. Depoda, PKK'lı teröristlere ait silah üstü termal kamera, termal kameraya ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dökümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim,  yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Kürtün, Gümüşhane, PKK, Güncel
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