Gümüşhane'de polisler şehit eşleri ve annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti.

Polisler, ziyaret ettikleri şehit anneleri Emine Erkan ve Hamide Tanış ile şehit eşleri Fatma Aktaş ve Hülya Gülay'ın Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaretlerde, şehit eşleri ve annelerine, üzerinde "Yüreğinde sınırsız sevgi ve sabır taşıyan siz değerli annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım" yazılı Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğrafı da hediye edildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri ve şleri, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve Türk Polis Teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti.