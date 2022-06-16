Gümüşhane'de resmi evrakta sahteciliğe tutuklama - Son Dakika
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Gümüşhane'de resmi evrakta sahteciliğe tutuklama

16.06.2022 17:23
Gümüşhane'de resmi evrakta sahteciliğe tutuklama

Gümüşhane'de resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gümüşhane'de resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları ile ilgili operasyon başlatıldı.

Gümüşhane ve Trabzon ilinde bulunan farklı eczaneler ve isimleri belirtilen 4 şüpheli hakkında Gümüşhane ve Sakarya'daki 3 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda B.H.Ç, E.Y, S.A ve Ş.S.Ü gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden B.H.Ç, E.Y, S.A çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanırken, Ş.S.Ü ise serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de resmi evrakta sahteciliğe tutuklama - Son Dakika

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