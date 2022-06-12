Gümüşhane'de sağanak - Son Dakika
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Gümüşhane'de sağanak

12.06.2022 14:37
Gümüşhane'de sağanak

GÜMÜŞHANE'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

GÜMÜŞHANE'de sağanak sonrası cadde ve sokaklar suyla doldu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklar göle dönerken, yayalar zor anlar yaşadı, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye görevlileri tıkanan mazgallara müdahale etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
Gümüşhane'de sağanak
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de sağanak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de sağanak - Son Dakika
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