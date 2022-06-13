GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

13.06.2022 18:08

Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gümüşhane'de iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dünden itibaren aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Yağışla birlikte birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın durmasının ardından Gümüşhane Belediyesi ile Karayolları ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışması yürüttü.

GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (6) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4) Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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